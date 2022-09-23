Лос-Анджелес, США, , 14:17 — REGNUM Исполнительница Halsey (Эшли Франджипани) рассказала, что часто задаётся вопросом, «не выбрала ли она неправильную жизнь». Об этом 23 сентября пишет Page Six.

Певица Halsey в клипе на песню Nightmare Официальный YouTube-канал Halsey

По словам артистки, в последнее время она испытывает «глубокую печаль, одиночество и пустоту». Однако Halsey не уточнила, что стало причиной появления подобных эмоций.

Ранее Halsey рассказывала о том, что у неё диагностировано биполярное расстройство. Артистка даже пыталась покончить жизнь самоубийством в возрасте 17 лет.

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