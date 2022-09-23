Стокгольм, , 14:07 — REGNUM Партия Центристов изберет нового лидера на внеочередном собрании 2 февраля следующего года. Об этом сообщается в пресс-релизе от 23 сентября на сайте партии.

Анни Лёф Centerpartiet.se

Официально заседание партруководства будет проводиться в связи с конгрессом Центристов в Хельсингборге 3−4 февраля.

«Это будет открытый процесс, при котором однопартийцы, фракции, округа и дочерние организации будут иметь возможность выдвигать своих кандидатов», — написал председатель комиссии Центристов по назначениям Ян Андерссон.

На прошлой неделе нынешний лидер партии Анни Лёф объявила, что уходит в отставку после одиннадцати лет работы на высшем посту. В качестве возможных преемников упоминались бывший представитель партии по экономической политике Эмиль Щеллстрём и первый вице-председатель партии Линда Модиг, но оба заявили, что не заинтересованы.

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