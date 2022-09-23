Батайск, Ростовская область, 23 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 23 сентября.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что 21 сентября ученикам школы Батайска предоставили обеды, после употребления которых у девятерых ребят детей резко ухудшилось состояние здоровья. У школьников появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты. Шестеро пострадавших госпитализированы, трое детей детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников удовлетворительное.

«Следствием по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.