Вашингтон, 23 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Пользователь TikTok с ником joroz24 опубликовал ролик с тизером второго сезона шоу «Локи». Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США Локи — главный злодей

Видео было записано на выставке D23 Expo 2022, где впервые и показали тизер. К своим ролям в продолжении шоу вернулись Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон.

Добавим, что дата выхода сиквела пока не сообщается. К актёрскому составу второго сезона присоединился Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»).