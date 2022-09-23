Батайск, Ростовская область, 23 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Батайске Ростовской области из-за вспышки норовируса закрыли школу. Недомогание почувствовали 14 ребят, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования Батайска Татьяна Бруева.

Георгий Балаков ИА REGNUM Столовая

Инцидент случился в школе № 12. Симптомы норовируса у детей появились днём 22 сентября.

Как сообщила Бруева порталу donnews.ru, «23 и 24 сентября школа закрыта на санитарную обработку. Учебный процесс остановлен».