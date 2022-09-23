Таллин, 23 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум.

Kārlis Dambrāns Евро

Эстония не поддерживает предложенный Еврокомиссией налог на прибыли энергетических компаний как средство смягчения энергетического кризиса. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV со ссылкой на позицию министерства финансов.

По оценке минфина, в Эстонии невозможно вводить налоги с обратной силой, поэтому данная мера должна быть добровольной, а не обязательной для стран-членов ЕС.

«Мы не считаем это разумным и справедливым. Это не решение для Эстонии, его нецелесообразно применять», — заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, добавив: — «На наш взгляд, эта солидарность, по сути, является налогом, а в Эстонии налог должен вводиться законом».

С оценками министерства финансов и министерства экономики согласно и правительство страны, отмечают журналисты, по оценке которых речь идет о серьезных деньгах, которые, в случае принятия такого налога ЕС, потеряют эстонские энергокомпании.

Так называемый «вклад солидарности» (налог ЕС на прибыли энергокомпаний) будет основан на прибыли, полученной в 2019–2021 годах. Компания может оставить себе эти деньги плюс 20% прибыли этого года. Однако с прибыли, превышающей эту сумму, 33% должны поступить в государственную казну.

В Эстонии такое налогообложение прибыли потенциально касается двух корпораций, специлизирующихся на сланцевой энергетике, — Kiviоli Keemiatооstus и Viru Keemia Grupp (VKG).

Если в нефтеперерабатывающей промышленности Эстонии действуют всего несколько предприятий, то план Еврокомиссии изъять у производителей возобновляемой энергии весь доход, превышающий 180 евро за мегаватт-час, затронет весь сектор. По словам министра экономики Сиккут, это тоже плохая идея.