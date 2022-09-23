Эстония выступила против единого налога ЕС на прибыли энергокомпаний
Таллин, 23 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум.
Эстония не поддерживает предложенный Еврокомиссией налог на прибыли энергетических компаний как средство смягчения энергетического кризиса. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV со ссылкой на позицию министерства финансов.
По оценке минфина, в Эстонии невозможно вводить налоги с обратной силой, поэтому данная мера должна быть добровольной, а не обязательной для стран-членов ЕС.
«Мы не считаем это разумным и справедливым. Это не решение для Эстонии, его нецелесообразно применять», — заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, добавив: — «На наш взгляд, эта солидарность, по сути, является налогом, а в Эстонии налог должен вводиться законом».
С оценками министерства финансов и министерства экономики согласно и правительство страны, отмечают журналисты, по оценке которых речь идет о серьезных деньгах, которые, в случае принятия такого налога ЕС, потеряют эстонские энергокомпании.
Так называемый «вклад солидарности» (налог ЕС на прибыли энергокомпаний) будет основан на прибыли, полученной в 2019–2021 годах. Компания может оставить себе эти деньги плюс 20% прибыли этого года. Однако с прибыли, превышающей эту сумму, 33% должны поступить в государственную казну.
В Эстонии такое налогообложение прибыли потенциально касается двух корпораций, специлизирующихся на сланцевой энергетике, — Kiviоli Keemiatооstus и Viru Keemia Grupp (VKG).
Если в нефтеперерабатывающей промышленности Эстонии действуют всего несколько предприятий, то план Еврокомиссии изъять у производителей возобновляемой энергии весь доход, превышающий 180 евро за мегаватт-час, затронет весь сектор. По словам министра экономики Сиккут, это тоже плохая идея.