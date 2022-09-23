Москва, , 13:25 — REGNUM Истерическую и эмоциональную реакцию некоторых жителей РФ на сообщения о проведении частичной мобилизации можно было ещё как-то понять в первые часы и в первый день, однако после этого были получены разъяснения от Минобороны. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Можно еще было как-то понять такую истерическую и эмоциональную реакцию в первые часы, в первый день», — сказал он, отвечая на вопрос о панической реакции некоторых российских пользователей в интернете.

При этом Песков уточнил, что после этого были активированы справочные линии ведомств, также Минобороны РФ отвечает гражданам страны на все вопросы и эти ответы публикуются в СМИ.

Также представитель Кремля призвал российских граждан не поддаваться не провокации и ложные сообщения.

«К фейковым сообщениям в соцсетях надо трезво, вдумчиво и объективно относиться, не поддаваясь провокационным попыткам», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, общался ли президент России Владимир Путин с оппозиционным политиком с территории б. УССР Виктором Медведчуком после освобождения последнего накануне из плена киевского режима.