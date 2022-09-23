Москва, 23 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Робкие попытки восстановления нефти не увенчались успехом на торгах 22 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Цены приподнялись лишь на 0,5%, закрывшись над уровнем $90 за баррель. Сегодня, 23 сентября, продавцы вернулись с новой силой, отправив фьючерсы к минимумам в районе $88,50. С начала дня Brent теряет уже свыше 2%.

Аргументы в пользу снижения нефтяных цен по-прежнему перевешивают. Это и агрессивное ужесточение политики мировыми Центробанками, и сохраняющаяся угроза рецессии, довлеющая над спросом, и крепкий доллар, и преобладающий негатив в сегменте рисковых активов в целом.

Техническая картина тоже указывает на потенциал развития нисходящего импульса — цены уже в который раз не смогли отскочить выше $90, что повышает риск падения к $87 и далее — к $85.

Ограничивает медвежий потенциал на данный момент угроза дальнейшей эскалации ситуации вокруг б. УССР после объявления частичной мобилизации в России — этот шаг уже осудили европейские страны.

Такое положение дел усиливает тревогу трейдеров по поводу еще более масштабного сокращения поставок.

В ближайшее время Brent вряд ли сможет показать уверенный отскок, в том числе из-за продолжающегося роста курса доллара по всему спектру рынка.

Даже если фьючерсы поднимутся в зону $90-92, можно ожидать волны продаж на росте», — пояснил эксперт.

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