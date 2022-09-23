Кишинёв, , 12:59 — REGNUM Тариф на пользование природным газом для жителей Молдавии самый высокий в регионе и превышает средний уровень по Европе. Об этом 23 сентября завил в своём телеграм-канале Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал сообщение, что с 1 октября в стране тариф на голубое топливо поднимут на 27% — до 29,26 лея (90 рублей) за кубометр.

«К сожалению, молдаванам приходится платить самую высокую цену за российский газ. Единственным решением в этой сложной ситуации является ограничение тарифа», — написал Додон.

Он призвал власти снизить тариф для населения до 10 — 12 леев (от 31 до 37 рублей) за кубометр газа. Разницу, по мнению экс-президента, нужно потребовать от тех, кто запрещает руководству Молдавии ехать в Москву и договариваться о снижении цены.

Додон отметил, что при таком высоком тарифе на газ, который устанавливают в стране, часть населения не сможет платить за отопление и замёрзнет. Кроме того, это грозит банкротством экономическим агентам.

«А большинство товаров, в основном продукты питания, включая хлеб и хлебобулочные изделия, ещё больше подорожают», — добавил Додон.

Экс-президент предложил, что к подобной ситуации привела некомпетентность правительства страны или злой умысел.

Напомним, Додон более года призывает граждан проводить протесты и добиваться смены властей. В мае его обвинили в «коррупции» и «измене родине» и поместили под домашний арест. Он стал призывать все оппозиционные силы объединиться, чтобы скинуть власть.

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