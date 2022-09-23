* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 23 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что бывший глава министерства образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане был уволен за поддержку образования девочек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Telegraph сообщила, что ряд членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не входящих в состав высшего руководства движения, выступают за то, чтобы девочки ходили в школу, и их собственные дочери тоже ходили в школу.

Высокопоставленный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил Telegraph на условиях анонимности, что некоторые лидеры радикалов отправляют своих дочерей в Катар, Пакистан и тайные школы в Кабуле для получения образования.

«Ушедший в отставку министр образования в марте предложил вернуть девочек в школу непосредственно Хайбатулле Ахундзада, но тот отклонил его предложение», — добавил собеседник.

По его словам, некоторые деятели движения выступают против запрета девочкам ходить в школу, но слишком боятся.

Два дня назад лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначил Хабибуллу Ага, одного из близких к нему деятелей и выступающего против учебы девочек в школе, министром образования вместо Нуруллы Мунира.