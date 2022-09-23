Москва, 23 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия») подал заявление о мобилизации и ждет решения Минобороны по распределению в соответствии с компетенциями и военной специальностью.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Когда Родина в опасности, у мужчины другого решения быть не может, кроме как защищать свою страну и близких», — прокомментировал свое решение Сергей Сокол.

«Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации», — сказал депутат.