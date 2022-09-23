* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 12:47 — REGNUM В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько раз собирали десятину с урожая фермеров. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан 8am. af

Источник сообщил со ссылкой на крестьян некоторых уездов провинции, что в этих уездах не назначено конкретное должностное лицо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по сбору десятины.

По его словам, группы по три-четыре человека ежедневно приезжают от имени разных командиров радикалов на рисовые гумно и каждый требует выплатить десятину именно ему.

Один из крестьян при условии, что его личность не будет раскрыта, говорит, что, если кто-то из них не получает десятины, он переходит к угрозам и давлению.

Крестьяне заявляют, что из-за отсутствия уполномоченного они вынуждены отдавать большую часть своего урожая командирам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в виде десятины.

Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и раньше принудительно собирали десятину с крестьян в некоторых других провинциях.