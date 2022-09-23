Копенгаген, , 12:49 — REGNUM Авиапассажиры в Дании должны платить сбор в размере 13 крон (1,7 доллара США) с 2025 года, независимо от того, куда направляется рейс. Об этом говорится в предложении правительства страны, сообщает новостная служба DR Nyheder.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Предполагается, что эта мера принесет доход в размере 1,8 миллиарда крон (2,4 млрд долларов США), который пойдет на развитие устойчивых технологий.

Цель правительства Дании, если ознакомиться с законопроектом, состоит в том, чтобы к 2030 году все внутренние рейсы стали климатически нейтральными.

Однако планы правительства встретили прохладный прием со стороны некоторых партий, которые считают, что цена на все авиабилеты в Дании должна быть еще выше.