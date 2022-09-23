Стокгольм, 23 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. 23 сентября тема климата и зависимости достижения климатических целей от смены власти Швеции оказалась на страницах крупнейших печатных СМИ Швеции.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Сделает ли [будущий премьер-министр Швеции] Ульф Кристерссон так, что Швеция перестанет быть образцом для подражания в мире?» — задался в своем анализе репортер крупнейшей либеральной газеты DN Петер Анестиг.

Даже ряд предложений по достижению нулевых выбросов к 2045 году, вероятно, будет отменен. Например, Умеренные, Христианские демократы и Шведские демократы уже выступили против законопроектов по сокращению выбросов в авиационной и судоходной отраслях экономики, напоминает газета Alestig.

Политический обозреватель крупнейшей консервативной газеты SvD Хенрик Торехаммар пишет, что Швеция, как и во время пандемии коронавируса, выделяется на фоне европейского энергетического кризиса. В то время, как другие страны по всей Европе запускают официальные кампании, чтобы заставить жителей экономить электроэнергию, в Швеции избирателей и компании не понуждают снижать потребление.