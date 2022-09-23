Джакарта, , 12:42 — REGNUM Полиция Индонезии закрыла доступ к государственному дворцу Джакарты из-за демонстрации, сообщает CNN Indonesia.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Бетонные разделители с колючей проволокой установили перед государственным дворцом. На предыдущих демонстрациях власти устанавливали только колючую проволоку.

Демонстрация под названием «действие 2309» проходит на фоне повышения цен на топливо. Протестующие требуют снизить цены на топливо и поддерживать верховенство закона.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, чтобы обсудить подготовку к саммиту АСЕАН в ноябре 2022 года.

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