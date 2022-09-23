Берн, , 12:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Швейцарии вызвало российского посла из-за референдумов в Донецкой и Луганской Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом 23 сентября сообщили в швейцарском правительстве.

Флаг Швейцарии

Российского посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии. Там ему заявили об осуждении референдумов в Донбассе и на юге территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин проголосовал на референдуме. Он на камеру показал, где поставил галочку в бюллетене.