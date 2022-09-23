Стокгольм, , 12:39 — REGNUM Обменный курс доллара по отношению к шведской кроне достиг рекордно высокого уровня и оказывает дополнительное давление на экономику Швеции. Об этом 23 сентября сообщил телеканал SVT.

Шведские кроны Riksbank. se

Однако для внутреннего рынка ситуация развивается в положительном направлении, когда шведские товары дешевеют на мировом рынке.

«Просто покупать в Швеции будет дешевле», — объяснила журналистам Лена Селлгрен, главный экономист кампании Business Sweden.

После повышения процентной ставки центральным банком США 21 сентября шведская крона достигла нового исторического минимума по отношению к доллару. В лучшем случае доллар торговался за 11,14 кроны, что можно сравнить с предыдущим рекордно низким уровнем в 2001 году, когда доллар можно было купить за 11,04 кроны.

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