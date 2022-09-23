Стокгольм, 23 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Строительство магистральных линий в Швеции для скоростных поездов ведется уже почти десятилетие. Однако они будут готовы не раньше 2045 года, когда, как предполагается, будут введены в эксплуатацию первые высокоскоростные поезда. Но смена власти в стране вызывает беспокойство в железнодорожной отрасли, о чем 23 сентября сообщил телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Мы очень обеспокоены тем, что будет означать смена власти, прежде всего потому, что Умеренные и Шведские демократы заявили, что хотят остановить этот проект», — заявил пресс-менеджер общенационального перевозчика SJ Тоббе Ланделл.

Ранее победившие на выборах Умеренные и Шведские демократы отказались от миллиардных инвестиций бывшего правительства в высокоскоростные поезда. Умеренные, которые в скором времени возглавят правительство Швеции, вместо этого хотят инвестировать в обслуживание уже существующих поездов. Но этого недостаточно, предупреждают железнодорожные компании.

«Политики должны иметь возможность делать как краткосрочные инвестиции, такие как техническое обслуживание … так и долгосрочные инвестиции, такие как новые магистрали для высокоскоростных поездов», — сказал журналистам Филип Йоханссон, генеральный директор железнодорожной компании MTRX.