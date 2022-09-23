Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В задачи России — в контексте проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по включению в состав РФ — входит помощь и принятие людей в большую российскую семью. Об этом заявил депутат Государственный Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский.

Дарья Драй, ИА REGNUM Сергей Боярский

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начали голосовать на референдумах по вхождению республик и областей в состав России. В «Единой России» референдумы считают важнейшим историческим событием.

«Жители Донбасса и освобождённых территорий уже давно решили, какой путь им выбрать и с кем быть — с Россией. А наша задача — помочь им в организации законных референдумов и в кратчайшие сроки принять в свою большую российскую семью», — заявил Боярский.

Напомним, что референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года. В Петербурге работают пять участков, для того, чтобы жители этих территорий, находящиеся в Северной столице, могли сделать свой выбор.