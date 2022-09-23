Москва, 23 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Учёные из России выяснили, что на северных территориях, где обитают копытные, температура окружающей среды на пять-шесть градусов ниже, чем там, где их нет. В условиях подтаивающей вечной мерзлоты для развития ветряной энергетики целесообразно использовать полученный опыт. Об этом 22 сентября заявилМирон Боргулев, директор Ассоциации по развитию возобновляемой энергетики, в ходе круглого стола, организованном фракцией «Справедливая Россия — За правду», сообщает «Парламентская газета».

(сс) rottonara Верблюд

По словам Мирона Боргулева, Крайний Север наиболее подвержен парниковым эффектам, чем какая-либо другая территория, поэтому это мало способствует развитию ветряков в Арктической зоне. Опыт эксперимента, проводимого в Якутии около 30 лет, может быть использован для остановки процесса таяния вечной мерзлоты. Ранее в регион были завезены бизоны, лошади и верблюды, которые прижились и дали учёным повод для размышлений.

Доказано, что, в частности, на территориях обитания копытных температура ниже на пять-шесть градусов, чем там, где их нет.

Также Боргулев добавил, что для развития ветряной энергетики в условиях вечной мерзлоты целесообразно использовать полученный опыт, а также необходимо развивать на северных территориях технологию сохранения энергии на основе водорода из-за того, что на холоде литий-ионные аккумуляторы быстро выходят из строя.

Как сообщало ИА REGNUM, развитию альтернативных источников энергии в Арктической зоне России мешает не только тающая вечная мерзлота, но и отсутствие спроса. В стране необходимо создать комплексную программу, гарантирующую востребованные мощности возобновляемой энергетики.

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