Канберра, 23 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Персональные данные порядка девяти миллионов жителей Австралии, по наивысшим оценкам — почти десяти миллионов, оказались уязвимыми в результате масштабной хакерской атаки на оператора Optus. В парламенте Австралии уже отреагировали на такую крупную утечку данных и призвали правительство ужесточить соответствующее законодательство, пишет газета The Guardian.

Заседание парламента Австралии

В частности, депутат Сара Хендерсон заявила, что в течение нескольких месяцев оппозиция призывала правительство Австралии под руководством нынешнего премьер-министра страны Энтони Альбаниза принять более жесткие законы о конфиденциальности и защите данных в интернете.

«Хотя причина этой масштабной утечки данных расследуется, включая оценку того, пострадали ли клиенты Optus, этот инцидент должен послужить тревожным сигналом для правительства», — заявила политик в комментарии изданию.

Напомним, что об утечки было сообщено общественности 22 сентября, хотя взлом, затронувший ФИО, номера телефонов, номера соцстрахования, паспортные данные, водительские права, произошел сутками ранее.