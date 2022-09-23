Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Партия «Грузинская мечта», ставшая правящей с 2012 года, проводит разумную политику, которая способствует развитию государства. Об этом заявил на сессии Генассамблеи ООН премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Наша команда продолжает осуществлять амбициозный план реформ, сближающий нас с основными международными партнёрами — США, ЕС, НАТО и ООН. Впервые с момента обретения независимости Грузия пережила беспрецедентное десятилетие мира, процветания и стабильности», — заявил Гарибашвили.

От отметил, что стабильность важна для экономического развития. Премьер-министр сообщил, что в 2021 году рост ВВП Грузии составил 10,4%. В 2022 году по итогам семи месяцев рост экономики составил 10,3% в сравнении с предыдущим годом.

Напомним, ранее председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил Запад, киевский режим и грузинскую оппозицию в стремлении втянуть Грузию в войну с Россией.