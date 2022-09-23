Алжир, , 12:30 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву принять участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом 23 сентября сообщает официальная газета El-Bilad со ссылкой на МИД Алжира.

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По последним данным, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра передал письмо-приглашение своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову в кулуарах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации журналистов газеты, Ильхам Алиев приглашён в качестве почётного гостя, как нынешний председатель Движения неприсоединения.

«Встреча стала возможностью проконсультироваться и скоординировать действия относительно перспектив воплощения инициативы президента Абдельмаджида Теббуна, направленной на активизацию роли Движения неприсоединения в условиях нынешней напряженности на международной арене», — сообщили в МИД Алжира.