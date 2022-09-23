В парламенте Австралии создание антикоррупционной комиссии назвали цинизмом
Канберра, 23 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Независимые депутаты в парламенте Австралии возмущены тем, что сделка между двумя основными партиями может помешать внесению существенных поправок в законопроект о создании общенациональной комиссии по борьбе с коррупцией. Об этом 23 сентября написала газета TheGuardian.
Ранее лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон подтвердил, что оппозиция ведет переговоры о принятии законопроекта с лейбористской партией.
Критики уже окрестили межпартийный консенсус «цинизмом», пишет газета.
«Крупные партии, объединившиеся для того, чтобы договориться о замыливании антикоррупционной комиссии, плюнут в самое сильное послания электората на выборах. Австралийцы хотят большей честности. Никогда это не было так очевидно, как сейчас», — заявил журналистам независимый сенатор Дэвид Покок.
Напомним, что в Австралии нет единого антикоррупционного органа. Вместо этого этим занимаются комиссии по борьбе с коррупцией в каждом регионе страны.