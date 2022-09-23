Москва, , 12:24 — REGNUM Власти Таиланда с 1 октября 2022 года снимают все ковидные ограничения на въезд в страну иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таиланд

Иностранным туристам для въезда в Таиланд больше не понадобятся сертификаты вакцинации или ПЦР-тесты.

Туристы смогут посещать страну на условиях, действующих до пандемии. Для российских граждан — это загранпаспорт. Виза до 30 дней не нужна.

ИА REGNUM ранее сообщало, Таиланд с начала 2022 года посетили 3,78 млн туристов.

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