Джакарта, 23 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди упомянула о судьбе и положении народа рохинджа (Мьянма) в лагерях беженцев на встрече группы стран МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), сообщает Antara.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

Министр иностранных дел Индонезии приняла участие во встрече министра иностранных дел МИКТЫ на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Во время встречи глава МИД обсудила положение народа рохинджа, которое не улучшилось.

Ретно Марсуди заявила, что до 1,1 млн рохинджа оказались в ловушке в лагерях беженцев в Бангладеш.

На встрече министры иностранных дел МИКТА подчеркнули приверженность группы стран со средним уровнем развития вносить конкретный вклад в усилия по преодолению гуманитарных кризисов в нескольких странах, в частности, чтобы помочь улучшить социальную защиту в ожидании будущих кризисов.

Индонезия будет председательствовать в МИКТА в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила мировые поставки удобрений и подготовку к саммиту G20 на встрече группы стран МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия).