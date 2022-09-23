Индонезия подняла проблему рохинджа на встрече группы МИКТА
Джакарта, 23 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди упомянула о судьбе и положении народа рохинджа (Мьянма) в лагерях беженцев на встрече группы стран МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), сообщает Antara.
Министр иностранных дел Индонезии приняла участие во встрече министра иностранных дел МИКТЫ на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Во время встречи глава МИД обсудила положение народа рохинджа, которое не улучшилось.
Ретно Марсуди заявила, что до 1,1 млн рохинджа оказались в ловушке в лагерях беженцев в Бангладеш.
На встрече министры иностранных дел МИКТА подчеркнули приверженность группы стран со средним уровнем развития вносить конкретный вклад в усилия по преодолению гуманитарных кризисов в нескольких странах, в частности, чтобы помочь улучшить социальную защиту в ожидании будущих кризисов.
Индонезия будет председательствовать в МИКТА в 2023 году.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила мировые поставки удобрений и подготовку к саммиту G20 на встрече группы стран МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия).