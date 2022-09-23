Белгород, , 12:13 — REGNUM В первые часы голосования на референдумах для жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей на участках в Белгородской области образовались очереди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в региональной избирательной комиссии.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

В Белгородской области с 23 по 26 сентября голосование проходит и в помещениях для голосования и вне их, 27 сентября будут работать только стационарные участки.

Проголосовать можно в Белгороде (отель «Амакс»), детском оздоровительном лагере «Солнышко» в Алексеевском городском округе и Центре молодёжных инициатив «Мир» в Прохоровке.

«Помещения для голосования оборудованы стационарными и переносными ящиками, кабинами для тайного голосования. На всех этапах голосования будет обеспечена безопасность членов комиссии и избирателей. Участковые комиссии обеспечены в необходимом количестве сейф-пакетами для хранения документации референдума», — уточнили в облизбиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей выражают своё мнение о воссоединении с РФ.