Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Китай к сдержанности и деэскалации в отношении Тайваня на встрече со своим китайским коллегой Ваном И в Нью-Йорке. Об этом 23 сентября сообщил телеканал Nine News.

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На последующей пресс-конференции Вонг сказала, что встреча была «конструктивной».

»Австралийские интересы неизменны, и правительство продолжит высказываться по тем вопросам, которые мы считаем необходимыми», — отметила министр перед журналистами.

С министром иностранных дел Китая она обсудила торговые эмбарго на австралийские товары, а также вопросы прав человека. Вонг заметала, что Австралия продолжит взаимодействие с Китаем, и что улучшение отношений потребует «продолжающегося взаимодействия и доброй воли с обеих сторон».