Воронеж, 23 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Государственные и муниципальные служащие подпадают под частичную мобилизацию наравне с другими жителями Воронежской области. Об этом журналистам сообщил губернатор Александр Гусев.

Kremlin.ru Александр Гусев

Губернатор подчеркнул, что ранее дал чёткий сигнал главам ведомств и руководителям муниципалитетов о том, что «преференций не будет». При этом, отметил Гусев, мобилизация должна проводиться на принципах справедливости.

«Каждая категория граждан должна быть представлена пропорционально. Естественно, не берем в расчет тех, кто не годен к службе по состоянию здоровья или имеет бронь, или не подпадает по заявленным властями обстоятельствам. Сейчас нужно мобилизовать и экономику, а для этого нельзя парализовать ни работу производственную, ни управленческую. Поэтому и на предприятиях, и в компаниях, и в органах власти требуется рационально необходимое число кадров. Вместе с этим, нужно поработать и на задачи государства, которые обозначил президент. Учитывая те цифры, о которых сказало Минобороны, уверен, обе цели достижимы. В том числе и в Воронежской области», приводит слова Гусева издание De Facto.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщая мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Призвать планируется около 300 тысяч резервистов.