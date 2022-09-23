Брянск, , 11:56 — REGNUM Голосование на референдумах по вопросу воссоединения с Россией для жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей началось в Брянской области 23 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Флаг России развевается в Донбассе Александр Погожев © ИА REGNUM

Вне помещений для голосования сделать свой выбор можно с 23 по 26 сентября. Стационарные участки откроются 27 сентября в Брянске. Их предусмотрено четыре — в ДК железнодорожников, ДК Советского района, ДК Всероссийского общества слепых и в Брянском краеведческом музее. Участки будут работать с 10:00 до 16:00.

Безопасность на участках для голосования обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы по референдуму принимают в России по многоканальному бесплатному номеру 8-800-200-00-20.