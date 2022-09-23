Новосибирск, 23 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Новосибирске на митинге-концерте в поддержку президента России и референдумов в ЛНР И ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей собрались более 7 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Митинг-концерт в Новосибирске

Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха по инициативе Фонда поддержки общественных инициатив «Волонтёрский Форпост».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников абсолютно уверен, что по результатам референдумов большинство жителей этих территорий проголосуют за воссоединение с Россией.

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