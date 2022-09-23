Анкара, 23 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил турецким министрам совместно с Россией разработать альтернативу платёжной системе «Мир». Об этом 23 сентября сообщает телеканал A Haber.

Карта «Мир»

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе «Мир». Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Эрдоган собирается провести обсуждения по этому вопросу. При этом не уточняется, какие именно альтернативные варианты в этой сфере рассматриваются Россией и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что приём карт российской платежной системы «Мир» и в том числе — кобейджинговых карт за рубежом, приостановил с 23 сентября по техническим причинам единый процессинговый центр Узбекистана Uzcard.