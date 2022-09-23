София, 23 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведённой сотрудниками пограничной полиции и управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии, в Добричской области на северо-востоке страны задержали 13 местных жителей. Об этом 23 сентября сообщает БТВ.

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По предварительным данным, задержанные граждане подозреваются в создании международной группировки, занимавшейся переправкой нелегалов из стран Азии и Северной Африки в государства Западной Европы. Другой информации нет.

Ведется следствие. Если причастность обвиняемых лиц к незаконному бизнесу будет доказана в суде, каждому из них грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабного плана по предотвращению незаконной иммиграции. На болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу были направлены элитные подразделения минобороны страны.