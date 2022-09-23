Москва, 23 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В России в связи с частичной мобилизацией часть регионов ограничила выезд для военнообязанных граждан. Субъекты РФ прописывают собственные приказы, некоторые из них уже опубликованы, сообщили 23 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Mil.ru ВС РФ

В ряде случаев запрещён выезд из региона всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, имеющим мобилизационные предписания или получившим повестки военкоматов. А в некоторых областях запрещается выезд за пределы регионах даже тем, кто не получил повестки.

Приказы, запрещающие выезд за пределы региона/города всем военнообязанным, опубликованы в Дагестане, Татарии, Якутии, Амурской области, Воронежской области, Северной Осетии, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Челябинской и Тверской областях.

Военный комиссар Москвы также опубликовал приказ о мобилизации. Но в нем об ограничениях на передвижение пока ничего не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизации в стране.

Читайте подробнее: Путин объявил частичную мобилизацию в России