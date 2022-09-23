Москва, 23 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Чтобы удержать рынки недвижимости и ипотеки от больших потерь, важно обеспечить им комплексную поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Разумнее всего обсуждать не факторы роста, а инструменты стабилизации рынка и снижения рисков. Чтобы удержать рынок от больших потерь, важно обеспечить комплексную поддержку. Чтобы поддержать стройку, включая важнейший сектор строительства жилья, необходимо поддержать и спрос, и предложение. Самая действенная поддержка спроса — ипотека, — сказала Школьная. — Не льготная ипотека, а доступная ипотека для всех и не ограниченная по времени акция, а долгосрочная стабильная программа. Чтобы поддержать предложение, нужны длинные и доступные кредиты, гарантии спроса для застройщиков, строителей, производителей строительных материалов и механизмов. Для всех необходимы развитие социальной и коммерческой инфраструктуры, развитие конкуренции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что рост ипотеки осенью 2022 года окажется меньшим, чем был в августе.