Лашкаргах, Афганистан, 23 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд из дома министра финансов правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хедаятуллы Бадри, известного как Хаджи Гуль Ага, были украдены 800 000 долларов США. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники сообщают, что в связи с кражей министр арестовал 28 человек, в том числе своего племянника.

По данным собеседников, эта сумма пропала из дома министра финансов в уезде Сангин провинции Гильменд.

Другой источник также сообщает, что Хедаятулла Бадри является одним из партнёров Хаджи Башира Нурзая, крупнейшего наркоторговца, который несколько дней назад был освобождён из тюрьмы Соединёнными Штатами.

Пока неизвестно, с какой целью эта сумма денег хранилась в доме министра финансов. Это происходит на фоне многочисленных сообщений о повсеместной коррупции в учреждениях группировки.