Москва, , 11:12 — REGNUM Большая часть жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей хотят принять участие в референдумах о воссоединении их регионов с Россией и намерены положительно ответить на этот вопрос. Это следует из обнародованных 23 сентября результатов опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, который был проведён по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) среди жителей четырех указанных регионов.

Референдум Lišiak

Уточнятся, что в исследовании приняли участие по 1000 совершеннолетних жителей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были опрошены путём телефонного интервью по случайной выборке.

«Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской Народных Республиках — по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской — 69%», — говорится в результатах опроса.

Также указывается, что по 97% респондентов в республиках Донбасса высказались за воссоединение с Россией и ещё по 3% в них затруднились с ответом. При этом уточняется, что в Херсонской области за воссоединение с РФ высказались 89% участников опроса, 9% затруднились с ответом и 2% высказались против. В то же время, в Запорожской области 87% заявили, что поддерживают воссоединение с Россией, 11% — затруднились с ответом и 2% выступили против.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин рассказал, что власти республики развернули оперативные штабы по безопасности для проведения референдума по воссоединению с Россией.