* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, , 11:03 — REGNUM В афганской провинции Бамиан начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Сайган и его брат были убиты в засаде неизвестных вооружённых лиц, а его телохранитель был ранен. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Согласно источникам, инцидент произошёл около 16:00 22 сентября в районе перевала Ак-Рабат между уездом Сайган и столицей провинции.

Собеседники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили на место инцидента войска для тщательного расследования произошедшего. Пока ни один человек или группа не взяли на себя ответственность за это нападение.

Надёжный источник сообщил на условиях анонимности: «Возможно, что начальник разведки и его брат были убиты людьми начальника полиции уезда Сайган».

Этот источник добавляет, что не так давно начальник разведки убил маулави Ахтара Мансура, заместителя начальника полиции Сайгана, по обвинению в сексуальном насилии, и не исключено, что он был убит в отместку.

Местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, несмотря на неоднократные звонки журналистов, отказались предоставлять информацию.