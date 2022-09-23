Казань, 23 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Минфин считает введение цифрового рубля ключевым новшеством и с нетерпением ждет его запуска. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе Международного банковского форума.

Cbr.ru Цифровой рубль

Он пояснил, что ведомство хочет начать использовать цифровой рубль в части программирования денег, направленных на те или иные бюджетные нужды. По словам Моисеева, цифровой рубль не является заменой безналичных денег, а «по сути замена налички».

«Как некоторые считают, это доведение до абсолюта идеи «большого брата», что сейчас государство контролирует каждый ваш безналичный рубль, а когда будет цифровой рубль, государство будет контролировать каждый ваш наличный рубль тоже. Для Минфина это хорошо, потому что даже безналичные рубли можно нецелевым образом использовать. Каждый год Счётная палата и другие органы уличают бюджетополучателей в том, что они нецелевым образом используют ассигнования», — сказал замминистра.

Он отметил, что цифровой рубль исключает такую возможность.

Ранее сообщалось, что к 19 декабря 2022 года Минфин должен при участии Центробанка подготовить и направить в правительство РФ предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что в палате парламента готовы оперативно принять меры для обеспечения возможности использования цифрового рубля.

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