Москва, , 11:38 — REGNUM Цифровой рубль после его внедрения можно будет использовать для взаиморасчетов между гражданами и компаниями, об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Государственная дума

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах. К этому же сроку Минфин должен при участии Центробанка подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

«Он может активно использоваться для взаиморасчетов между гражданами, между компаниями. Для этого нужна инфраструктура, а она, в принципе, создана уже ЦБ», — сказал Аксаков.

По его словам, дальше нужно будет научиться стыковать все системы, которые работают не в цифровой сфере с цифровой.

«Процесс, я думаю, пойдет быстро. Причем цифровая сфера будет заменять нецифровую и это вызов для банков, в том числе. Им надо будет предлагать новые варианты обслуживания граждан и предприятий, которые позволят конкурировать с цифровыми формами взаимоотношений», — заключил глава комитета Госдумы.

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