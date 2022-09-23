Орел, 23 сентября 2022, 10:46 — REGNUM Доклад о ходе проверки информации о коррупции в администрации Орла затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства 23 сентября.

Глава СКР Александр Бастрыкин
Глава СКР Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину доложить обо всех обстоятельствах, установленных в ходе проверочных мероприятий, и поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в СУ СКР по Орловской области сообщило о начале проверки по факту жалоб орловских перевозчиков. В своём видеообращении предприниматели заявили, что высокопоставленный сотрудник горадминистрации несколько лет вымогал крупные взятки, а теперь пытается выдавить их с рынка пассажирских перевозок.

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