Орел, , 10:46 — REGNUM Доклад о ходе проверки информации о коррупции в администрации Орла затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства 23 сентября.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину доложить обо всех обстоятельствах, установленных в ходе проверочных мероприятий, и поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в СУ СКР по Орловской области сообщило о начале проверки по факту жалоб орловских перевозчиков. В своём видеообращении предприниматели заявили, что высокопоставленный сотрудник горадминистрации несколько лет вымогал крупные взятки, а теперь пытается выдавить их с рынка пассажирских перевозок.

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