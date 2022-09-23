Москва, , 10:31 — REGNUM Большинство жителей России (80%) считают, что президент страны Владимир Путин хорошо работает на своем посту, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Владимир Путин Kremlin.ru

Так, 80% респондентов считают, что Путин работает на своём посту хорошо, 11% затрудняются ответить, а 10% считают, что плохо.

Как свидетельствуют данные опроса, Путину доверяют 77% жителей России, 13% не доверяют, 10% затрудняются ответить.

Опрос был проведен 16–18 сентября среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 53 регионах РФ методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.