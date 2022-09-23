Вашингтон, , 10:02 — REGNUM В ближайшее время НАСА готовится совершить то, чего еще никогда не совершало человечество: намеренно врезаться космическим аппаратом в астероид, чтобы отклонить его орбиту, в рамках проверки наших возможностей помешать космическим объектам уничтожить жизнь на Земле, как передает агентство France-Presse.

Астероид NASA

«Это захватывающее время не только для агентства [НАСА], но и, откровенно говоря, в истории космонавтики и всего человечества», — сказал журналистам на брифинге 22 сентября руководитель профильного отделения НАСА Линдли Джонсон.

Космический аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) стартовал из Калифорнии в ноябре 2021 года и стремительно приближается к своей цели, в которую должен врезаться на скорости примерно 23 000 км/ч.

Конечно, ни астероид Диморфос, ни его старший брат по орбите Дидимос не представляют никакой угрозы для человечества, поскольку даже при максимальном сближении расстояние между ними и Землей составляет около 11 миллионов километров.

Однако НАСА сочло важным провести этот эксперимент до того, как в такой программе возникнет реальная необходимость.

Если всё пойдет по плану, столкновение между космическим аппаратом размером с автомобиль и 160-метровым астероидом должно произойти 26 сентября в 19:14 по восточному времени (в 2:14 27 сентября по московскому времени), и за ним можно будет следить по прямой трансляции НАСА.

НАСА рассчитывает перевести Диморфос на более низкую орбиту, сократив на десять минут время его обращения вокруг Дидимоса, которое на данный момент составляет 11 часов 55 минут. Это изменение смогут зафиксировать наземные телескопы в последующие дни.

Этот эксперимент позволит воплотить в реальность то, что раньше встречалось только в научной фантастике, например в таких фильмах, как «Армагеддон» и «Не смотри наверх».

Очень немногие из миллиардов астероидов и комет в нашей Солнечной системе считаются потенциально угрожающими для нашей планеты, и примерно в ближайшие сто опасностей с этой стороны не предвидится.

Но «я гарантирую вам, что если ждать достаточно долго, то какой-нибудь объект появится», — сказал замглавы дирекции научных миссий НАСА Томас Цурбухен.

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