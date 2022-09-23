Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начали использовать инновационный препарат для лечения детей с нарушением роста костей скелета и основания черепа. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

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Инновационную терапию пока планируют приметь по отношению к 18 детям, 12 из которых уже приступили к лечению. Детей бесплатно обеспечат запасом препарата на 90 дней.

По словам главного внештатного детского эндокринолога регионального министерства здравоохранения Алексея Кияева, ранее детям с подобным заболеванием мог помочь только аппарат Илизарова. Юным пациентам в течение нескольких лет проводили болезненное вытягивание костей.