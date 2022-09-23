Сеул, 23 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. 23 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 07:40 по местному времени в море в 134 км к югу от уезда Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Известно, что в текущем году на территории Корейского полуострова произошли 56 землетрясений магнитудой более 2,0.

Между тем 22 сентября землетрясение магнитудой 2,9 произошло в 7 км к северо-востоку от северокорейского уезда Ённим провинции Чагандо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.