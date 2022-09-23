Якутск, 23 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Якутии пытаются понять, почему там много граждан призвали по частичной мобилизации из республики. При этом люди уверены, что якутяне — отличные бойцы, и смогут достойно защищать Родину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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«Возможно у нас много отслуживших, а главное здоровых, в отличие от других регионов, где очень много больных. А также то, что высок процент, отслуживших в элитных спецвойсках», — предположил пользователь телеграм-канал «Сангар 1964».

«Думаю, что у нас мало промышленных и стратегических объектов и потому такой процент мобилизации. Нет заводов, жд, оборонзаказа и т.д. Надо бы все предприятия в условиях севера и Арктики прировнять к стратегическим. Тоже упущение наших же депутатов, при выборке не учитывались экстремальные условия жизни», — также высказывается мнение в соцсетях.

«Наши мужчины, почти все охотники, (тихо ходят, читают след). Будем надеяться, что это им поможет остаться живыми и невредимыми», — считает Мила Саха.

«Все математиками стали неожиданно. 0,9%, 2%, 1,8%. Это не цифры, это люди, которые героически встали на защиту Родины. История Великой Отечественной войны показала, что саха воюют отважно, не зря столько героев было. Да, якуты лучшие охотники в мире, кому как не им быть лучшими войнами? И никто на фронте не будет высчитывать, каких национальностей будет больше. Парни будут воевать плечом к плечу, брат за брата, за свой дом, за свою семью и за своих героических дедов!» — уверена Евгения.

Как сообщало ИА REGNUM, представляющая Якутию в Государственной думе РФ Сардана Авксентьева («Новые люди») попыталась разобраться, почему из Якутии призвали больше военнослужащих запаса, чем из других регионов. Ссылаясь на газету «Ведомости», парламентарий подсчитала, что из Якутии призовут 1,66% мужчин, из Калмыкии — 1,415, из Новосибирской области — 0,27%, из Курской — 0,9%.