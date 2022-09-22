Москва, , 20:10 — REGNUM Мобилизация не коснётся целого ряда категорий граждан, сообщил 22 сентября представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

Армия Министерство обороны Российской Федерации

В частности, призыву не подлежат работники оборонных предприятий и лица, имеющие четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Кроме того, существуют ограничения для тех, у кого есть четверо и более малолетних братьев и сестер, которых его мать воспитывает одна.

Мобилизации не подлежат граждане, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Также призыв не коснется военных пенсионеров, снятых с воинского учёта.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу несколько раз заявил, что «ни при каких условиях» не будет призыва студентов, которые не числятся в запасе или не окончили военную кафедру.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин на фоне продолжающейся спецоперации в бывшей УССР и обострения отношений со странами НАТО объявил о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать из запаса 300 тыс. человек.

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