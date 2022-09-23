Вашингтон, 23 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Власти США в каких-то моментах принимали топорные меры против пандемии коронавирусной инфекции, признал главный инфекционист страны Энтони Фаучи в данном 22 сентября интервью, сообщает New York Post.

Whitehouse.gov Энтони Фаучи

По его словам, во многом это было связано с вмешательством политических факторов в принимаемые меры. В частности, это касалась правил ношения медицинских масок, которые на начальных этапах пандемии несколько раз менялись в США на противоположные.

«Мы не знали, что маски работают за пределами больницы. Наблюдался дефицит хороших масок для людей», — отметил Фаучи в беседе с генеральным директором The Texas Tribune Эваном Смитом.

«Информационные доказательства и данные развиваются, и по мере их развития вы должны быть достаточно гибкими, чтобы меняться, и в этом вся наука», — добавил он.

По словам Фаучи, решение закрыть школы было «трудным решением», но потери в обучении, понесенные учащимися, «стоили того», чтобы сгладить кривую заболеваемости и спасти жизни.

Ранее министерство образования США подготовило отчет о том, что закрытие школ и политика дистанционного обучения привели к заметному снижению успеваемости учащихся по чтению и математике.

«В то время это было правильное решение, и оно имело побочные последствия. Никто не может отрицать, что то, что дети не ходили в школы, негативно сказывается на детях», — подчеркнул медик.

Фаучи добавил, что меры по закрытию школ были приняты для защиты детей во время высоких заболеваемости и смертности на большей части территории страны.