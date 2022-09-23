Джакарта, , 09:06 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила мировые поставки удобрений и подготовку к саммиту G20 на встрече группы стран МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Встреча министра иностранных дел МИКТЫ состоялась в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На встрече Ретно Марсуди подчеркнула важность мировых поставок удобрений для преодоления продовольственного кризиса.

«Если мы не сможем решить проблему с удобрениями, ситуация с продовольствием ухудшится, особенно в отношении риса. И эта проблема с рисом связана с двумя миллиардами человек», — заявила Ретно Марсуди.

Стороны также обсудили подготовку к саммиту G20, который состоится на Бали в ноябре.

«Я надеюсь, что страны МИКТА смогут поддержать успех G20 и обеспечить, чтобы саммит мог привести к конкретным результатам, которые содержат обязательства по преодолению глобальных вызовов», — отметила Ретно Марсуди.

Индонезия будет председательствовать в МИКТА в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел России и Индонезии провели встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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