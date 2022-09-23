Москва, 23 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Во всех четырёх регионах голосование продлится до 27 сентября включительно. Руководители регионов приняли решения о проведении референдумов после обращения общественников.

В ЦИК ЛНР накануне референдума, 22 сентября, заявили о большом интересе жителей к голосованию. Горячая линия постоянно принимает звонки желающих проголосовать, рассказал член ЦИК республики Виталий Павлюк.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне заявил о полной готовности к референдуму. В штатном режиме, отметил он, работает центризбирком, подготовлены все избирательные участки, выездные группы и бюллетени.

Референдум в обеих республиках начался в 8:00.

Также в 8:00 стартовало голосование в городе Мелитополе Запорожской области. Граждан просят ответить на вопрос: «Вы за выход Запорожской области из состава [б. УССР], образования Запорожской областью самостоятельного государства и вхождения её в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?»

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, как сообщало ИА REGNUM, заявил, что помешать проведению референдума уже не сможет никто, все избирательные участки будут усиленно охраняться. Не сорвут его и обстрелы со стороны ВСУ.

«Голосование начинается уже завтра, и ничего уже не может этому помешать», — подчеркнул Сальдо.

Читайте также: Пушилин назвал референдум о воссоединении с Россией исторической вехой